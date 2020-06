Blutdrucksenker für COPD-Patienten sorgfältig auswählen

Hypertonie ist die häufigste Komorbidität bei COPD. Und beide Erkrankungen erhöhen das kardiovaskuläre Risiko. Je nach Substanzklasse zeigen die Antihypertensiva unterschiedliche pulmonale Effekte. Für Patienten mit der Lungenkrankheit müssen blutdrucksenkende Medikamente daher besonders sorgfältig ausgewählt werden. (Medical Tribune 19-20/20)

Da COPD und Bluthochdruck oft gemeinsam auftreten, müssen Ärzte regelmäßig Therapieentscheidungen für beide Erkrankungen zugleich treffen – und dabei weitere Komorbiditäten wie Diabetes, Herzinsuffizienz und koronare Herzkrankheit im Blick haben. In einer Übersichtsarbeit fassen Prof. Dr. Shannon W. Finks vom University of Tennessee Health Science Center in Memphis und Kollegen den aktuellen Wissensstand zur Bluthochdruck-Behandlung von COPD-Patienten zusammen.