Antivirale Therapie scheint keinen Vorteil zu bringen

Dämpfer für Remdesivir bei Covid-19

Bislang hieß es, Remdesivir könne die Genesung von Covid-19-Patienten beschleunigen. Doch Real-Life-Daten aus den USA zeichnen ein anderes Bild.

Für ihre Analyse nutzten Prof. Dr. Michael Ohl vom Department of Internal Medicine der University of Iowa und Kollegen die Daten von insgesamt 2.344 Patienten, die zwischen Mai und Oktober 2020 wegen Covid-19 in Krankenhäusern der Veterans Health Administration hospitalisiert worden waren.