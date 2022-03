Starke Emotionen als mögliche Insulttrigger

Erst Wutanfall, dann Schlaganfall?

Auf Dauer erhöht starker physischer und emotionaler Stress das Risiko für einen Schlaganfall. Doch kann beides auch der unmittelbare Auslöser für das gefürchtete Ereignis sein?

Anhaltspunkte dafür, dass seelischer oder körperlicher Stress Schlaganfälle triggern kann, finden sich in der INTERSTROKE-Studie. In dieser wurden die Daten von 13.462 Menschen, die zum ersten Mal einen Schlaganfall erlitten hatten, ausgewertet. Hierfür wurden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem man sie fragte, ob sie innerhalb der letzten Stunde vor dem Schlaganfall oder am Vortag „wütend oder aufgebracht“ gewesen waren oder „schwere körperliche Anstrengungen“ unternommen hatten.