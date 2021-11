Bessere Krankheitskontrolle durch bariatrische OP

Magenbypass hilft auch gegen Asthma

Mit dem Body-Mass-Index steigt auch das Asthmarisiko. Der Grund liegt weniger in der physikalischen Atemwegsobstruktion als in veränderten Zytokin- und Hormonverhältnissen. Die bariatrische Chirurgie schafft Abhilfe.

Bei Menschen mit einem BMI > 30 kg/m2 liegt die Asthmaprävalenz fast doppelt so hoch wie bei Normalgewichtigen. Dies ergab eine Metaanalyse von Studien an rund 33.000 Probanden. Unabhängig vom Vorliegen einer pulmonalen Grunderkrankung zeigen Adipöse typische Veränderungen der Lungenfunktion, erläuterte Dr. Ina Haasler von der Klinik für Pneumologie der Ruhrlandklinik – Universitätsmedizin Essen. Residual- und Vitalkapazität sind bei ihnen vermindert, ebenso die Tidalvolumina. Außerdem fällt bei der Messung des Atemwegswiderstands das Kollapsphänomen in Exspiration auf.