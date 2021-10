Ferndiagnose mit dem Smartphone

Ambulant erworbene Pneumonie am Husten erkennen

Einfach ins Smartphone husten, ein paar Daten eingeben, und schon steht die Diagnose Pneumonie. Ein australischer Algorithmus macht es möglich.

Die Diagnose einer ambulant erworbenen Lungenentzündung (CAP) lässt sich mit den üblichen Methoden in der täglichen Praxis nicht immer zuverlässig stellen. Australische Forscher haben nun einen Algorithmus entwickelt, der eine Lungenentzündung in 86 % der Fälle richtig erkennt. Basis dafür sind die mit dem Smartphone aufgenommenen Hustengeräusche und vier vom Patienten angegebene Symptome. Die Rationale dahinter: Unterschiedliche Atemwegserkrankungen gehen mit unterschiedlichen Tönen beim Hustenstoß einher. Um den Algorithmus zu entwickeln, rekrutierten der Pädiater Prof. Dr. Paul Porter, Curtin University, Perth, und Kollegen in den Jahren 2016 und 2017 eine Kohorte von Spitalspatienten im Alter von mindestens zwölf Jahren. Viele waren aus anderen Gründen stationär aufgenommen worden und hatten zufällig respiratorische Symptome. Mit Blick auf die Atemwegserkrankungen entsprachen sie daher etwa der Klientel einer ambulanten Praxis.