Covid-19

Auf die Einstellung kommt es an

WUHAN – Diabetes kann ein Risiko für einen schweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion sein. Wie die Erkrankung verläuft, scheint von der Qualität der Blutzuckereinstellung abzuhängen, wie Ergebnisse einer chinesischen Studie andeuten. (Medical Tribune 29-35/20)

Gegenwärtig treffen zwei große Pandemien – die Diabetes- und die COVID-19-Pandemie – aufeinander, so ein Forscherteam um Dr. Lihua Zhu von der Universität Wuhan: Diabetes Typ 2 stellt aktuell die zweithäufigste Begleiterkrankung von mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten dar. Um zu klären, inwiefern die Blutzuckerkontrolle die Prognose von an COVID-19 erkrankten Typ- 2-Diabetespatienten beeinflusst, werteten die Wissenschaftler Daten von 7.337 Infizierten im Alter zwischen 18 und 75 Jahren aus, die in 19 Kliniken der Provinz Hubei behandelt worden waren.