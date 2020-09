„Erweiterte Vertretung“: Tipps zur korrekten Versteuerung

Die „Erweiterte Vertretung“ ist eine der neuen Beschäftigungs-Varianten im niedergelassenen Bereich, mit denen Kammer und Kassen den Ärztemangel bekämpfen wollen. Das 2019 in Oberösterreich eingeführte Konstrukt erlaubt einem (Vertretungs-)Arzt, auf Basis eines freien Dienstvertrags mit einem Kassenarzt der gleichen Fachrichtung in dessen Praxis zusammenzuarbeiten. Dazu bedarf es weder einer juristischen Gesellschaft (zum Beispiel in einer Gruppenpraxis) noch eines regulären Dienstvertrages, wie er in dem neuen Modell „Anstellung von Ärzten bei Ärzten“ gefordert wird.

Die „Erweiterte Vertretung“ ist vor allem für zwei Problemfelder gedacht. Zum einen soll das auf ein Jahr befristete Modell zur Abdeckung eines temporären Zusatzbedarfs dienen. Anlassfälle können sein, wenn Nachbarpraxen nicht besetzt werden können.