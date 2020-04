Kaum bekannt & unterdiagnostiziert

Chronisches Kompartmentsyndrom

Unterschenkelschmerzen beim Training machen Sportlern aller Leistungsstufen zu schaffen. Um den diffusen Beschwerden auf den Grund zu gehen, müssen Sie eine breite Differenzialdiagnostik betreiben. (Medical Tribune 13-14/20)

Ein Patient kommt in Ihre Sprechstunde und klagt über Schmerzen im Unterschenkel, die regelmäßig nach einigen Minuten der Belastung auftreten. In Ruhe verschwinden sie wieder. Da ist die Differenzialdiagnose ein weites Feld. Am häufigsten liegt ein chronisches Kompartmentsyndrom zugrunde, erklären Priv.- Doz. Dr. Patrick Vavken von der Alphaclinic Zürich und seine Kollegen. Es macht nahezu die Hälfte solcher Fälle aus. Dennoch ist es relativ unbekannt und unterdiagnostiziert.