Ich muss hier raus!

Keine Ahnung, wie es das Jahr geschafft hat, so rasend schnell zu vergehen. Ich sitze hier und es ist Juli. Wie konnte das passieren? Dumpf erinnere ich mich, dass ich die ersten paar Monate des Jahres so viel gearbeitet hatte wie nie zuvor. Und statt Urlaub oder Erholung begann dann Mitte März der allgemeine Wahnsinn, der zwar sein Gesicht laufend wandelt und ändert, uns aber sicher so bald nicht verlassen wird.

Langsam werde ich müde. Ich mag nicht mehr Zeitung lesen. Ich mag nicht mehr hören, wie toll wir sind und wie gut wir mit der Coronasituation umgegangen sind und was ohne den langen und massiven Lockdown alles passiert wäre. Das Interessante ist, dass dabei immer der totale Lockdown mit dem Garnichts-Tun verglichen wird. Als ob es nur die beiden Möglichkeiten gegeben hätte: Entweder „Alles abdrehen“ oder „Ganz Europa feiert Party in Ischgl“. Schwarz oder weiß, ein Dazwischen gibt es nicht. Normalerweise werden in der Medizin ständig Kosten-Nutzenrechnungen angestellt. Welchen Benefit für die Bevölkerung bekommen wir bei Screening oder Therapie bei größter Rentabilität und kleinsten Kosten.

Nur im Bereich Corona geht das nicht. Schon der Gedanke, dass ein Mensch daran sterben könnte, damit andere überleben, ist zutiefst unethisch. Also haben unsere Karzinom-, Insult-, Diabetes- und Herzpatienten sowie die Depressiven oder Schmerzgeplagten Pech gehabt. Sie sind einfach zweitrangig. Manchmal bekomme ich selber Angst. Versuche das „Was wäre gewesen, wenn“ in meinem Hirn sofort zu ersticken. Was wäre gewesen, hätte einer von uns ein Herzproblem gehabt? Was bei einem Knoten in der Brust? Ich hatte vor drei Jahren einen Tumor unklarer Freundlichkeit am Ovar. Von der Diagnose bis zur OP vergingen nur sieben Tage. Sieben Tage, in denen ich die Ordi regeln, sicherheitshalber mein Testament machen und mit dem Liebsten die besten Weine aus dem Keller trinken konnte (und Nacht für Nacht wachliegen und mich fürchten).

Wenn ich mir vorstelle, das wäre heuer im Frühling passiert? „Ja, da ist ein tennisballartiges Ding in Ihrem Bauch, das nicht hingehört, melden Sie sich in zwei Monaten, dann werden wir sehen ob und wann wir Ihnen einen OP-Termin geben“, oder Ähnliches. Wie hält man das dann aus? Ich hoffe, ich muss es nie herausfinden. Viele Menschen mussten aber. Weltweit sind es Millionen, die nicht behandelt wurden und werden. Und noch viele mehr, die aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen versterben werden. Wirtschaftskrise bedeutet auch: Dort, wo es eh schon eng ist, wird jetzt gestorben. Mehr als fünfzig Millionen (vor allem Kinder) werden heuer weltweit mehr verhungern als üblich, genauso viele Frauen und Kinder werden im Shutdown weltweit Opfer von Gewalt, Vergewaltigung und Mord.

Aber offenbar ist das ok und gerechtfertigt. Wird bald jeder jemanden kennen, der an Lockdown verstorben ist? Und mit der Impfung ist dann alles gut. Glaubt ihr echt noch an den Weihnachtsmann? Der Popstar der Virologie hat uns immerhin sogar mehrere Impfungen bis zum nächsten Frühjahr versprochen. Wahrscheinlich ist es meine depressiv-negative Grundstimmung, die keinen Jubel darüber aufkommen lässt. Der Grinch in mir erinnert sich dunkel daran, dass Impfungen normalerweise Jahrzehnte von der Idee bis zur freien Verfügbarkeit benötigen. Der Schnellste war glaub ich der gegen Ebola in nur fünf Jahren. Die Schwarzmalerin in mir denkt sich auch, dass so ein COVID-Impfstoff ja gut verträglich und frei von Nebenwirkungen sein muss.

Immerhin werden wir hauptsächlich Leute impfen, die, wenn überhaupt, nur leicht erkranken werden. Die dürfen nicht mehr Schaden durch die Impfung erleiden als durch die Erkrankung selbst. Und dann die Logistik für mehrere Milliarden Dosen … Gottseidank habe ich meine Arbeit. Die Ordi ist voll von ganz normalen Patienten mit den üblichen Problemen und Krankheiten. Nun ja, nicht immer. Kurz vor Mittag ruft Herr G. an. Er hat Husten. Aber nur, wenn er ins Arbeitszimmer geht. Und deshalb will er einen COVID-Test. Da trifft mich die Erleuchtung: Es reicht. Ich mache das jetzt schon viel zu lange. Seit fast einem halben Jahr gibt es nur Arbeit und die täglich fast identische Walkingroute. Kein schönes Dinner mit dem Liebsten, keine Freunde, kaum Family.

Ich muss hier raus. Ich will wieder Menschen sehen (keine Angst, ich bin eh eine distanzierte Misanthropin mit neurotischem Hygienebedürfnis). Ich brauche irgendeinen Input, der nichts mit Medizin im Allgemeinen und COVID im Besonderen zu tun hat. Und dann muss ich zum Friseur, mir endlich etwas Hübsches anziehen und die Ohrringe durch die zugewachsenen Ohrläppchen stopfen. Der Göttergatte ist erleichtert. Meine Aussagen, dass ich das alles nimmer brauche und dass es sich für mich eh nicht mehr auszahlt, haben ihn zu sehr an meine Großmutter erinnert. Und als ich, die ich mit nicht einmal 18 Jahren allein in ein fremdes Land gezogen war, plötzlich Reisefieber bekomme, wenn es um drei Tage in Schloss K. in der Südoststeiermark geht, wird noch klarer: Ich muss raus aus der Eintönigkeit der Komfortzone.