Liquidität trotz Pandemie

So bleibt Ihre Ordination flüssig

Die Pandemie hinterlässt überall ihre Spuren – gesundheitlich, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich. Manche Ordination ist durch ausbleibende Patienten und ungenügende Umsätze finanziell angeschlagen. Es fehlt an Liquidität. Um die Ordination flüssig zu halten, gilt es, an einigen Schrauben zu drehen. Eine der großen Überweisungspositionen sind im Quartal Steuern und Abgaben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann beim Finanzamt, bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) beantragt werden, Steuer- und Abgabenzahlungen zu stunden, herabzusetzen oder in Raten zu entrichten. Auch die Wohlfahrtskassen der einzelnen Bundesländer bieten diesbezüglich unterschiedliche Maßnahmen an.

Ärzte mit Umsatzeinbußen können aufgrund der Corona-Krise auch Anspruch auf Mietzinsminderung haben. Das Begehren auf eine Mietzinsminderung ist dabei an den Vermieter zu richten. Bei notwendigen Überbrückungsfinanzierungen kann eine Garantie der Republik Österreich helfen, die Banken trotz der finanziellen Schwierigkeiten zu überzeugen. Der Bund garantiert über die Austria Wirtschaftsservice die Rückzahlung des aufgenommenen Kredits für den Fall, dass das Unternehmen insolvent wird. Als wertvoll erweisen sich Unterstützungen von Härtefallfonds und Fixkostenzuschuss. Beide Einrichtungen sind für Freiberufler zugänglich. Ein Härtefall ist gegeben, wenn der Unternehmer Umsatzeinbußen von mindestens 50 % im Vergleich mit dem entsprechenden Monat des Vorjahres gegeben sind. Die Unterstützungsleistung beträgt höchstens 2.000 Euro monatlich für längstens drei Monate.