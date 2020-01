Cannabis-Legalisierung: Was man von Kanada lernen kann

In der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis mag der Blick über den Atlantik helfen: Vor einem Jahr hat Kanada die Droge für den Freizeitgebrauch freigegeben. Während das versprochene Public-Health-Konzept noch auf sich warten lässt, kassiert der Staat kräftig ab. (Medical Tribune 1-4/20)

Der Cannabislegalisierung im Oktober 2018 war ein stetig steigender Gebrauch der Droge bei Erwachsenen vorausgegangen: 70 % der Cannabiskonsumenten in Kanada sind laut Prof. Dr. Christian G. Schütz von der Universität von British Columbia in Vancouver älter als 25 Jahre. Auch über 40-Jährige beginnen noch mit dem Konsum. Wichtige Eckpunkte der Cannabisfreigabe in Kanada sind das Verkaufsmonopol des Staates und der eingeschränkte Zugang zur Droge über eine begrenzte Zahl staatlicher Verkaufsstellen. Hinzu kommen Jugendschutzmaßnahmen, Preis- und Qualitätskontrollen sowie ein Werbeverbot.

Um den Beitrag in voller Länge zu lesen, müssen Sie sich einloggen oder kostenlos registrieren.

Ihre Vorteile auf medonline.at Personalisierte Inhalte auf Ihr Profil zugeschnitten

DFP Fortbildung: e-Learnings, Literaturstudien & MM-Kurse

Aktuelle Fachartikel, State-of-the-Art-Beiträge, Kongressberichte, Experteninterviews Registrieren Sie sich jetzt kostenlos & bleiben Sie top-informiert! Jetzt registrieren oder Einloggen