«Treat first what kills first»

Kinderleben retten mit ABCDE-Schema

Wissen Sie aus dem Stegreif, in welcher Reihenfolge bei einem kritisch kranken Kind vorzugehen ist? Falls nicht, haben wir die wichtigsten Schritte für Sie zusammengefasst. (Medical Tribune 15-16/20)

Eine erste Einschätzung des Gesundheitszustands erlaubt bereits das pädiatrische Diagnose-Dreieck. Beurteilt werden Allgemeinzustand, Atmung und Hautperfusion, wobei jede Beeinträchtigung als Alarmzeichen gilt. Finden sich Fehlfunktionen bei zwei oder drei Kriterien, handelt es sich um eine kritische Erkrankung. Betroffene müssen systematisch untersucht werden, am besten nach dem ABCDE-Schema. Dabei gilt der Leitsatz „Treat first what kills first“.

