Rheumatoide Arthritis

Die drei Phasen der seropositiven rheumatoiden Arthritis

Umeå/Baltimore – Ein komplexes Zusammenspiel von genetischen und Umweltfaktoren zeichnet die Pathophysiologie der rheumatoiden Arthritis aus. Das Erkrankungsrisiko ist bereits erhöht, wenn die Mutter während der Schwangerschaft geraucht hat. (Medical Tribune 27-28/20)

Zwei Drittel aller Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis (RA) weisen hohe Antikörpertiter gegen verschiedene Autoantigene auf, sind also seropositiv. Viele Komponenten tragen zur Entwicklung dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung bei. Die Rheumatologen Prof. Dr. Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institution of Public Health and Clinical Medicine/Rheumatology, Umeå University, und Prof. Dr. Felipe Andrade, The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, geben eine Übersicht zum aktuellen Wissensstand der Ätiologie und erklären die Entwicklung der seropositiven RA in drei Phasen: