Nach COVID-19 bis zu sechs Monate Sportverbot

CHARLOTTE – COVID-19 kann zu Kardiomyopathien führen – für leichtsinnige Leistungssportler und ambitionierte Fitnessstudiogänger nicht ungefährlich. Auch nach leichter Infektion bedarf es deshalb einer kardiovaskulären Abklärung, bevor es mit dem Training losgehen kann. (Medical Tribune 27-28/20)

Typisch für akute Herzschäden durch SARS-CoV-2 ist das Zusammentreffen von erhöhten Troponinwerten (> 99. Perzentile), EKG-Veränderungen und/oder pathologischen Befunden in der Echokardiographie. Davon betroffen sind bis zu 22 % der stationär behandelten COVID-19-Patienten – weit mehr als bei anderen Virusinfektionen (ca. 1 %), schreiben Dr. Dermot Phelan, Sportkardiologe in Charlotte, North Carolina, und Kollegen. Die Folgen der durch das Coronavirus ausgelösten Myokarditis reichen von leichten kardialen Funktionsstörungen bis zu tödlichen Arrhythmien. Außerdem kann Sport in der Akutphase möglicherweise eine beschleunigte Virusreplikation mit vermehrter Inflammation und Zellnekrose bedingen. Eine Wiederaufnahme des Trainings ist deshalb erst möglich, wenn sich ventrikuläre Funktion und Entzündungsmarker normalisiert haben und sich keine Herzrhythmusstörungen mehr auslösen lassen.