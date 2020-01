„Je tiefer, desto besser“

Die neue europäische Leitlinie zur Lipidsenkung definiert deutlich niedrigere therapeutische Zielwerte. Das hat allerdings auch Kritik hervorgerufen. Wir haben bei der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft nachgefragt. (ärztemagazin 12/19)

„SO NIEDRIG WIE MÖGLICH“ („as low as possible“): So lautet das Grundprinzip der neuen Leitlinie der European Society of Cardiology (ESC) und der European Atherosclerosis Society (EAS) für die Behandlung von Dyslipidämien. Insbesondere für LDL-Cholesterin wurden für die unterschiedlichen kardiovaskulären Risikogruppen deutlich niedrigere therapeutische Zielwerte als bisher definiert. So soll für Patienten mit sehr hohem Risiko ein LDL-C-Zielwert von 55mg/dl und eine mindestens 50-prozentige Absenkung erreicht werden. Auch die LDL-C-Zielwerte für die anderen kardiovaskulären Risikokategorien wurden aktualisiert: bei hohem Risiko < 70 mg/dl, bei mittlerem Risiko < 100 mg/dl und bei niedrigem Risiko < 116mg/dl.

Um den Beitrag in voller Länge zu lesen, müssen Sie sich einloggen oder kostenlos registrieren.

Ihre Vorteile auf medonline.at Personalisierte Inhalte auf Ihr Profil zugeschnitten

DFP Fortbildung: e-Learnings, Literaturstudien & MM-Kurse

Aktuelle Fachartikel, State-of-the-Art-Beiträge, Kongressberichte, Experteninterviews Registrieren Sie sich jetzt kostenlos & bleiben Sie top-informiert! Jetzt registrieren oder Einloggen