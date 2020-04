Blind durch Kontaktlinsen

Rötung, Trübung, Schmerz: Klagt ein Kontaktlinsenträger über solche Symptome, sollten Sie hellhörig werden. Womöglich ist sein Sehvermögen in Gefahr. (Medical Tribune 15-16/20)

Eine häufige Augenerkrankung, die bei verschleppter Behandlung das Sehvermögen rauben kann, ist die mikrobielle Keratitis. Verdacht schöpfen sollten Kollegen bei allen Kontaktlinsenträgern mit schmerzhaft gerötetem Auge, schreiben Syed M. Shahid, Ophthalmologe am Moorfields Eye Hospital in London, und Kollegen. Auch Photophobie, Lidschwellung und verringertes Sehvermögen können auf eine mikrobielle Keratitis hinweisen, ebenso vermehrtes Augentränen (Risikofaktoren s. Kasten unten). Während der klinischen Untersuchung fallen eventuell korneale Trübungen und Infiltrate auf (peripher und zentral). Sie lassen sich am besten mit der Spaltlampe erkennen, möglicherweise auch mit dem „unbewaffneten“ Auge (kurzer Abstand) oder mit dem Ophthalmoskop. Wichtig für die Differenzialdiagnose: Im Falle einer traumatisch bedingten kornealen Abrasion fehlen diese Veränderungen.

Reizende Linse Ein Fremdkörpergefühl verspüren viele Patienten vor allem bei besonders eng anliegenden Linsen, langem Tragen (> 8 Stunden täglich) oder vorbestehender Hornhauterkrankung (z.B. trockene Augen, Blepharitis). Nach dem Ablegen der Linsen verschwindet auch das störende Gefühl. Dieser Wechsel hilft bei der Differenzierung zwischen Linsenproblemen und ernsten Kornea- Erkrankungen.

Brille tragen, bis die Beschwerden weg sind

Allerdings darf die klinische Diagnostik nicht die Therapie verzögern, warnen die Autoren. Patienten mit Verdacht auf mikrobielle Keratitis muss ein Ophthalmologe noch am selben Tag notfallmäßig untersuchen, damit das Sehvermögen erhalten bleibt. Die häufigsten Auslöser der mikrobiellen Keratitis sind Pseudomonaden, gefolgt von Staphylokokken, Streptokokken, Pilzen und Parasiten. Als Gegenmittel empfehlen die Kollegen eine Kombination aus einem Fluorchinolon und einem schmerzlindernden Mydriatikum. Auf seine Linsen muss der Patient verzichten, bis sämtliche Beschwerden verschwunden sind. Etwa 5 % der Fälle einer mikrobiellen Keratitis bei Kontaktlinsenträgern werden durch Akanthamöben ausgelöst. Besonders gefährdet für Parasiten sind Menschen, deren Augen mit Erde oder kontaminiertem Wasser in Kontakt kommen. Allerdings nimmt die Zahl der so Infizierten zu, wahrscheinlich weil immer mehr Menschen mit Linsen schwimmen oder duschen. Als typisch für diese Form der Hornhautentzündung gilt ein ringförmiges Infiltrat in der Kornea. Betroffene müssen schon im Verdachtsfall über mehrere Monate antimikrobiell behandelt werden.

Verletzungen durch Silikon-Hydrogel-Linsen

Eine weitere Erkrankung, die gigantopapilläre Konjunktivitis, bildet sich vor allem während des Tragens von Silikon-Hydrogel-Linsen. Auslöser ist wohl eine Verletzung der Innenseite des Augenlids durch die Linse. Dadurch kommt es zu einem verstärkten Tränenfluss mit okulärer Rötung, Juckreiz und mukoider Sekretion. Beim Umstülpen des Oberlids sieht man die Riesenpapillen. Die Therapie erfolgt mit topischen Mastzellstabilisatoren, in schweren Fällen mit topischen Steroiden. Erneutes Linsentragen ist erst nach Abheilung der Symptome erlaubt. Korneale Abrasionen entstehen meist beim Entfernen der Kontaktlinse – vor allem wenn diese besonders eng anliegt. Betroffene klagen häufig über ein Fremdkörpergefühl oder leichte Schmerzen. Durch Anfärben mit Fluorescein-Augentropfen lässt sich die korneale Läsion sichtbar machen. In jedem Fall muss eine Infektion ausgeschlossen werden, die sich an kornealen Infiltraten erkennen lässt. Zur Therapie kornealer Abrasionen empfehlen die Autoren topische Fluorchinolone (z.B. Ofloxacin, Levofloxacin). Sie kommen eine Woche lang viermal täglich zum Einsatz.

Risikofaktoren einer mikrobiellen Keratitis mangelhafte Handhygiene

weiche Kontaktlinsen

langes bzw. nächtliches Linsentragen

männliches Geschlecht

Nikotinabusus

falsche Aufbewahrung der Linsen (z.B. Leitungswasser)

ungünstige Augenoberfläche (z.B. Blepharitis)

Oberer Fornix als beliebtes „Versteck“

Mit einem Fremdkörpergefühl melden sich auch unter dem Oberlid „verlorene“ Kontaktlinsen – oder Fragmente versehentlich gerissener Sehhilfen. Typischerweise hat der Patient seine Linse nicht oder nur teilweise gefunden, als er sie herausnehmen wollte. Versteckte Kontaktlinsen befinden sich meist im oberen Fornix und zeigen sich beim Hochklappen des Oberlids. Nach dem Entfernen der Linse bzw. der Bruchstücke muss man eine korneale Abrasion durch Anfärben der Kornea ausschließen. (RFT)

