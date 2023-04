Warnsignale frühzeitig beachten

Der lange Leidensweg bei Endometriose lässt sich verhindern

MRT-Sequenz einer 27-jährigen Patientin mit Endometriomen (türkis) und Ovarialzyste.

Die Endometriose beginnt meist schon in der Jugend, wird aber oft erst mit erheblicher Verzögerung diagnostiziert. Eine unnötige Leidensgeschichte – denn mit der richtigen Therapie ist die Prognose günstig.

Jede zehnte Frau leidet im fertilen Alter an einer Endometriose. Bei dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung siedelt sich Endometrium-ähnliches Gewebe außerhalb des Uterus an. Am häufigsten betroffen ist die Bauchhöhle. Anhand der Lokalisierung werden drei Typen unterschieden: der superfizielle peritoneale Befall (ca. 80 %), die ovariale Manifestation (z.B. Zysten) und die tiefe Endometriose. Die Formen können auch kombiniert auftreten. Außerdem ist eine Erkrankung des Blasenepithels und extrapelviner Regionen (thorakal, umbilikal, zerebral etc.) möglich, erklären Prof. Dr. Andrew Horne von der University of Edinburgh und Prof. Dr. Stacey Missmer von der Michigan State University in Grand Rapids in einer Übersichtsarbeit.