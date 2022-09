Die praktische Frage

Was ist, wenn die Registrierkasse Probleme macht?

Seit 1. Juli 2016 ist in Ordinationen eine Registrierkasse vorgeschrieben, wenn deren Jahresumsatz mehr als 15.000 Euro netto ausmacht und wo die Bareinnahmen mehr als 7.500 Euro netto betragen. Als Barumsätze gelten bar bezahlte Honorare sowie alle Zahlungen, die mit Bankomat- oder Kreditkarte unmittelbar vor Ort in der Praxis bezahlt werden. Erleichterungen gibt es bei Hausbesuchen von Ärzten – hier ist ein Beleg auszustellen, der nach Rückkehr in die Praxis zu erfassen ist.

Datensicherheit und Datenintegrität sind – nicht nur, aber besonders in Ordinationen – von hoher Bedeutung. Daher sind für den Ausfall der Registrierkasse bestimmte Vorgangsweisen vorgegeben: