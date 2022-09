Wer will, wer mag?

Wer wartete auf den „Totimpfstoff“?

Seit Kurzem ist in Österreich der inaktivierte Ganzvirusimpfstoff „COVID-19-Vaccine Valneva“ da. Doch wer will ihn überhaupt? Gar nicht so wenige, wenn es nach einer Ipsos-Umfrage geht – vor allem aus drei Gründen.

Drei Viertel der österreichischen Bevölkerung wollen beim Impfstoff eine freie Wahl haben, präsentierte kürzlich Karoline Hilger-Bartosch, Country Managerin von Ipsos Österreich, die wichtigsten Ergebnisse einer Akzeptanz-Studie auf einer Pressekonferenz von Valneva. Die Online-Umfrage fand im April 2022 statt und umfasste 1.000 Personen (18–75a). Demnach erhöht der Valneva-Impfstoff bei 23 Prozent der ungeimpften Personen die „Wahrscheinlichkeit“, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die „Absicht“, sich impfen zu lassen, würde sich bei ungeimpften Personen um 74 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte) erhöhen. Bei saisonalen Covid-19-Impfungen (z.B. wie bei Grippeimpfung) könnte Valnevas Impfstoff die Impfquote in Österreich um 6,9 Prozentpunkte verbessern.