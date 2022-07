Mit herzlichen Grüßen vom Darm

Was chronisch-entzündliche Darmleiden mit dem Herzen verbindet

Systemische inflammatorische Prozesse spielen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und bei kardiovaskulären Störungen eine zentrale Rolle. Und auch im Hinblick auf die Therapie gibt es zwischen CED und Herzleiden einige Verbindungen.

Bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) steckt die immer wiederkehrende Entzündung bereits im Namen. Auch bei der Entstehung und Progression von Atherosklerose und Herz-Kreislauf-Störungen spielen systemische inflammatorische Prozesse eine Rolle. Nur wurden die beiden Entitäten bislang kaum zusammengebracht. Das haben Dr. Hao Wu von der School of Medicine der University of Missouri in Columbia und seine Kollegen nun versucht.