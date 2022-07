Stoffwechsel wieder auf Schiene bringen

Beim Prädiabetes abnehmen ohne Hungerkur

Ein Prädiabetes bleibt häufig unerkannt. Frühzeitig diagnostiziert, kann man ihn jedoch ausbremsen und die Entwicklung hin zum Typ-2-Diabetes zumindest hinauszögern. Das geht auch ohne Kalorienzählen und quälendes Sportprogramm.

In über 80 % der Fälle wird ein Prädiabetes nicht als solcher erkannt und auch nicht entsprechend behandelt, was angesichts des erhöhten Risikos der Betroffenen für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, Retino-, Nephro- und Neuropathie ein arges Versäumnis ist, wie Dr. Monique Francoisund Katie Oetsch von der Universität Wollongong in Australien kritisieren. Die intermediäre Hyperglykämie, wie die WHO die Stoffwechselstörung bevorzugt bezeichnet wissen möchte, sehen Ärzte, Patienten und die Bevölkerung irrtümlich kaum als Erkrankung an.