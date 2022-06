Nackenschmerzen eingrenzen

Bei Beschwerden in der Halswirbelsäule genau differenzieren

Schmerzen aufgrund von degenerativen Veränderungen der Halswirbelsäule sistieren mit viel Geduld meist von selbst. Es gibt aber auch Fälle, in denen man besser operiert, statt zu warten. Ansonsten droht dem Betroffenen eine Querschnittlähmung.

Die Punktprävalenz von Nackenschmerzen liegt in der Allgemeinbevölkerung bei bis zu 15 % – Tendenz steigend, schreiben PD Dr. Arthur Wagnervon der Neurochirurgischen Klinik rechts der Isar in München und Kollegen. Meist handelt es sich um einen unspezifischen Nackenschmerz, der lediglich durch Myogelosen bedingt ist und in der Regel spontan wieder verschwindet. Typisch ist der immobilisierende Schmerz mit Verhärtungen der Nackenmuskulatur.