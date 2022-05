Heiser ohne Ende

Prolongierte ulzerierende Laryngitis braucht Geduld

Hinter einer über Monate währenden Heiserkeit steckt in manchen Fällen eine prolongierte ulzerierende Laryngitis. Die entzündlichen Veränderungen können den Verdacht zunächst auf ein malignes Geschehen lenken. Eine Biopsie sollte nicht vorschnell erfolgen.

Eine raue und heisere Stimme wirkt auf Dauer sehr belastend und sorgt unter Umständen für Irritationen, nicht nur in beruflichem Kontext. Die potenziellen Ursachen für eine chronische, also länger als drei Wochen andauernde, Laryngitis sind zahlreich: Außer Virus-, Bakterien- und Pilzinfektionen können unter anderem ein Reflux, inhalative (Reiz-)Stoffe (wie zum Beispiel Zigarettenrauch, Kortikoide, Luftschadstoffe), allergische Reaktionen, eine Stimmüberlastung sowie Autoimmunerkrankungen eine anhaltende Entzündung der Stimmlippen hervorrufen. Nur selten ist eine prolongierte ulzerierende Laryngitis für die chronisch belegte Stimme verantwortlich, schreiben Dr. Stephanie Reetz, Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie der HNO-Klinik am Universitätsspital Zürich, und Kollegen.