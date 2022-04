Mesenchymale Stromazellen helfen bei der Reparatur

Zelltherapie für die Emphysemlunge

Mesenchymale Stromazellen sollen emphysematische Lungen reparieren helfen. Erste Studien lassen hoffen.

Die Zerstörung der alveolären Strukturen geht bei der COPD mit fehlregulierten Reparaturprozessen einher, erläuterte Prof. Dr. Pieter Hiemstra, Universität Leiden. Je nach Krankheitsstadium sind unterschiedliche Ansätze denkbar, um dem entgegenzuwirken. In frühen Stadien kann es ausreichen, durch Anstoßen entsprechender Signalkaskaden eine endogene Heilung in Gang zu setzen, in späteren dürften Zelltherapien wirksamer sein. Als Ultima Ratio kommt die Transplantation von per Ex-vivo-Engineering erzeugten Organen oder Organgerüsten infrage, „the lung from the lab“, wie es Hiemstra formulierte.