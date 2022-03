Die Abnehm-Formula

Auf welche Weise sich am schnellsten Gewicht verlieren lässt

Übergewichtigen Patienten mit Diabetes rät man meist als Erstes, abzunehmen. Wie das aber am besten gelingt, weiss bisher keiner so recht.

Beim Typ-2-Diabetes stehen für den Grossteil der Patienten Lebensstilveränderungen an erster Stelle der Behandlung. Dazu gehört neben (mehr) Sport auch, das Körpergewicht zu reduzieren. Sollte der Patient dafür lieber auf Fett verzichten oder auf Kohlenhydrate oder sich besser direkt auf eine mediterrane Ernährungsweise umstellen? Dr. Chaitong Churuangsuk von der School of Medicine, Dentistry and Nursing, University of Glasgow, und Kollegen haben versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.