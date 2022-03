Autoinflammatorische Fieberschübe mit der passenden Immunsuppression beherrschen

Bei den periodischen Formen wechseln sich die Fieberschübe mit Phasen des Wohlbefindens ab, schreiben Anne Pankow von der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Kollegen. Unterschieden werden monogenetisch bedingte Störungen, die auch als hereditäres rezidivierendes Fieber bezeichnet werden, und die polygentischen, nicht hereditären Erkrankungen. Eine zentrale Bedeutung bei der Pathogenese kommt dem Interleukin-1β zu.

Zur Rolle des Interleukin-1β

Eine wichtige Rolle in der Pathogenese der autoinflammatorischen Fiebererkrankungen spielen die Inflammasome. Dabei handelt es sich um Multiproteinkomplexe, die Entzündungsreaktionen fördern. Dadurch wird Pro-Interleukin-1β in aktives IL-1β umgewandelt, das z.B. in Gehirn, Knochen und Endothelzellen wirkt.

Zerebral löst es über die Bindung an IL-1-Rezeptoren Fieber und Schmerzen aus. An den Knochen kann es eine schwere Osteoporose verursachen. Über die vermehrte Freisetzung von IL-6 steigert IL-1β die Produktion von Akute-Phase-Proteinen in der Leber.