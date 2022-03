|

Elektronische Zigaretten, Tabakerhitzer & Co in der Rauchentwöhnung

EU-Parlament forciert weniger schädliche Alternativen zur Zigarette

Das EU-Parlament befürwortet den Einsatz von elektronischen Zigaretten und Tabakerhitzern bei der Rauchentwöhnung. Einige Studien sprechen dafür, das Prinzip der Risikominimierung findet sich in der einschlägigen Leitlinie derzeit aber nicht.

Der Kampf gegen den Krebs ist aktuell ein Schwerpunkt in der Europäischen Union. Nun hat das EU-Parlament Empfehlungen für eine umfassende und koordinierte Strategie zur Krebsbekämpfung beschlossen. Dabei haben die EU-Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit in einer durchaus umstrittenen Frage Stellung bezogen: der sogenannten „Harm Reduction“. Das EU-Parlament vertritt nämlich die Ansicht, dass elektronische Zigaretten, Tabakerhitzer und andere neuartige Tabakerzeugnisse einigen Rauchern dabei helfen könnten, schrittweise mit dem Rauchen aufzuhören, und fordert die EU-Kommission auf, die Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte im Vergleich zum Konsum anderer Tabakerzeugnisse ergeben, neu zu bewerten. Zugleich fordern die Abgeordneten ein Verbot von Aromen in E-Zigaretten, um diese Produkte nicht für Minderjährige und Nichtraucher attraktiv zu machen.