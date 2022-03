Deutlich unterschätzte Herzensbrecher

Risikopatienten vor Schadstoffbelastung und hohen Temperaturen schützen

Individuelle Risikofaktoren zu berücksichtigen hat die Prävention und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verbessert. Zu wenig Beachtung finden dagegen immer noch Umweltverschmutzung und Klimawandel als Treiber von kardiovaskulär bedingter Morbidität und Mortalität.

Schätzungen zufolge gingen im Jahr 2019 neun Millionen Todesfälle weltweit auf das Konto von Umweltverschmutzung – der Großteil (61,9%) war kardiovaskulär bedingt. Und diese enorme Zahl ist eher untertrieben, denn sie berücksichtigt nur Teilaspekte, so Dr. Sanjay Rajagopalan vom University Hospital Cleveland und Prof. Dr. Philip Landrigan vom Program for Global Public Health and the Common Good am Boston College. Trotzdem spielen Umweltfaktoren in Programmen und Leitlinien zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen kaum eine Rolle, wundern sich die Kollegen.