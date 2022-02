Chloriertes Badewasser sorgt für eine Reihe von klinischen Manifestationen

Reizende Swimmingpools

In Schwimmbädern werden zur Desinfektion bevorzugt chlorbasierte Produkte eingesetzt. Reagieren diese mit organischen Substanzen wie Körperpflegeprodukten oder menschlichen Exkreten, können potenziell gesundheitsgefährdende chemische Verbindungen entstehen.

Leistungsschwimmer kommen mit gereizten Augen oder Atemwegsbeschwerden durch Poolchemikalien in die Notaufnahme.

Jährlich sind mehr als 4500 Besuche auf den Notfallstationen US-amerikanischer Spitäler auf den Kontakt mit Poolchemikalien zurückzuführen. Dies geht aus einem Bericht des Center for Disease Control and Prevention hervor. Die häufigsten Symptome nach akuter Exposition in Hallenbädern sind Reizungen der Augen, der Nase und des Rachens sowie Atemwegsbeschwerden. Betroffen sind besonders Menschen, die in Schwimmbädern arbeiten, sowie Leistungsschwimmer. Inwieweit auch normale Badegäste gefährdet sind, wird noch dikutiert. Jedoch kommt es sowohl nach kurzzeitigem als auch nach längerem Aufenthalt in Schwimmbädern zu klinischen Manifestationen.