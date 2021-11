|

Wegen des Kanals nicht gleich in die Röhre

Lumbalstenose anhand der Symptome diagnostizieren

Parästhesien in den Beinen oder Schmerzen nach längerem Stehen? Keine längeren Gehstrecken mehr möglich? Wenn über 50-Jährige über diese Beschwerden klagen, sollten Sie an eine lumbale Spinalkanalstenose denken.

Etwa jeder Zehnte – darunter vor allem ältere Menschen – hat mit einer lumbalen Spinalkanalstenose zu kämpfen. Die daraus resultierenden Schmerzen, beispielsweise in den Beinen und Probleme beim Gehen, schränken je nach Intensität die Betroffenen im Alltag immens ein. Was auch auf deren Stimmung drückt, schreiben Prof. Dr. Rikke Krüger Jensen von der University of Southern Denmark in Odense und ihre Kollegen.