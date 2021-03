Mit sanftem Training zurück zur vollen Leistung

So bekommt man Coronapatienten wieder fit

Viele Freizeitathleten möchten nach einer SARS-CoV-2-Infektion baldmöglichst wieder trainieren und suchen deshalb Ihren Rat. Sportmediziner erklären, wie eine Wiederaufnahme des üblichen Bewegungspensums ohne hohes Risiko möglich ist.

Um keine Myokarditis zu übersehen, rät die europäische Gesellschaft für Sportmedizin, bei allen SARS-CoV-2- positiven Patienten vor dem Trainingsstart ein EKG zu schreiben – auch wenn diese keine Beschwerden hatten. Schon bei leichten Symptomen sollte ein Sportmediziner und/oder Kardiologe konsultiert werden. Das gilt für Freizeitjogger ebenso wie für Leistungskader, schreibt das Team um Prof. Dr. Herbert Löllgen von der European Federation of Sports Medicine Associations in Lausanne. Wenn in der Akutphase kardiopulmonale Symptome aufgetreten sind, ist eine gezielte Abklärung (Echokardiogramm, Lungenfunktion) angezeigt.