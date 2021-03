Höchstleistung im Bett

Profisportlern zu besserem Schlaf verhelfen

Frühe Trainingszeiten, Wettkämpfe am späten Abend und private Probleme sind Gift für den Schlafrhythmus. Weil sich solche Stressoren bei Athleten nicht immer vermeiden lassen, müssen Ärzte an anderen Punkten ansetzen.

Wenn ein Sportler klagt: „Ich kann nicht schlafen“, haben Ärzte ein Problem, schreiben der Sportwissenschaftler Prof. Dr. Neil Walsh von der Liverpool John Noores University und seine Kollegen. Denn wie man in dieser Situation am besten vorgeht, ist kaum belegt. Dies liegt unter anderem an der Vielzahl unterschiedlicher Methoden, mit denen die Schlafqualität beurteilt wird. Sie reichen von objektiven Methoden wie der Polysomnographie bis hin zu subjektiveren Schlaftagebüchern.