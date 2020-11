Alt mit Pein muss nicht sein

Suffiziente Schmerztherapie geht auch bei Senioren

Absolute Schmerzfreiheit lässt sich bei alten Patienten kaum erzielen, wohl aber eine starke Reduktion ihrer Beschwerden. Welches Analgetikum dafür infrage kommt, hängt vom individuellen Zustand ab.

„Was würden Sie gerne tun, was Sie aufgrund ihrer Schmerzen nicht mehr können?“ Mit dieser Frage lässt sich sehr einfach der Therapiebedarf klären. Ebenfalls wichtig: Bringen Sie in Erfahrung, auf welches erträgliche Ausmaß sich die Beschwerden reduzieren müssten, damit seine Wünsche für den Patienten umsetzbar erscheinen, schreiben die beiden Geriater Dr. Christina Y. Chen und Dr. Brandon Verdoorn von der Mayo Clinic in Rochester.