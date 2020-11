Review zum Nutzen der Stoßwellentherapie

Schmerzende Schulter ist kaum zu erschüttern

Erkrankungen der Rotatorenmanschette sind die häufigste Ursache für Schulterschmerzen. Seit den 1990er-Jahren wird zur Behandlung gerne die Stoßwellentherapie eingesetzt, aber die Evidenzlage zur Wirksamkeit der Methode ist nicht eindeutig.

Um herauszufinden, wie effektiv und sicher die Stoßwellentherapie bei Erkrankungen dieser Art mit oder ohne Verkalkungen ist, führte das Team um Stephen J. Surace von der Monash University Melbourne einen Cochrane-Review durch. Für ihre Analyse berücksichtigten die Wissenschaftler 32 randomisierte bzw. kontrollierte klinische Studien, in denen insgesamt 2281 Patienten entweder mit extrakorporaler Stoßwellentherapie (ESWT) in unterschiedlicher Dosierung oder mit anderen Verfahren (transkutane elektrische Nervenstimulation, ultraschallgesteuerte Hyaluronsäureinjektion, Placebo etc.) behandelt wurden. Ihren Fokus legten sie dabei auf den Vergleich von ESWT mit Placebo. Das durchschnittliche Alter der Teilnehmer lag bei 52 Jahren und die Schulterprobleme bestanden im Schnitt seit 33 Monaten. Die Forscher untersuchten u.a., wie sich Schmerz und Schulterfunktion innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten veränderten und welche Nebenwirkungen auftraten. Verglichen mit Placebo führte die ESWT zu folgenden Ergebnissen: