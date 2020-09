Die unendliche Geschichte

Im Jänner, also vor mittlerweile acht Monaten, flatterte ein Brieflein in meine Ordination. Abgesandt von einer großen Telekommunikationsfirma, deren corporate color eine geradezu netzhautschädliche Schreifarbe ist. Unsere Telefonanlage, die mittlerweile ein Jahrzehnt gut funktioniert hat, wäre hoffnungslos veraltet und würde ab Juli nicht mehr unterstützt werden und damit aufhören zu funktionieren.

Wie konnte ich mich bloß in der falschen Sicherheit wiegen, dass alles ok wäre, wenn es nur funktionierte? Aber keine Sorge: Ab April könnte ich dann einen Termin machen, damit die Geräte ganz in Ruhe im Mai getauscht würden.

Um den Beitrag in voller Länge zu lesen, müssen Sie sich einloggen oder kostenlos registrieren.