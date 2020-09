Rauchstopp in Coronazeiten

Im Zuge der Coronakrise wird Rauchen häufig als Risikofaktor diskutiert. Noch sind die genauen Zusammenhänge zwischen Rauchen und COVID-19-Infektionen unklar. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Raucherinnen und Raucher ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 haben. Denn Immunsystem und Lunge sind vorbelastet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt daher, gerade jetzt mit dem Rauchen aufzuhören, um etwaige Risiken zu minimieren.

Das Problem

Tabakkonsum in jeglicher Form fordert laut WHO jährlich mehr als 8 Millionen Tote, darunter 1,2 Millionen Passivraucherinnen und -raucher. Dem Suchtmittel abzuschwören ist jedoch alles andere als leicht. Vor allem jetzt in Zeiten erhöhter Unsicherheit. Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner können hier äußerst wichtige Impulse setzen: etwa durch gezieltes Fragen nach dem Raucherstatus, Unterstützung beim Strukturieren des Ausstiegs und Verweise auf wirksame Unterstützungsmethoden. Das unabhängige Forschungsnetzwerk Cochrane* hat die vorhandene Evidenz zum erfolgreichen Rauchstopp gesammelt.1 Dabei wurde untersucht, ob eine Nikotinersatztherapie, Unterstützung bei Verhaltensänderung und schrittweises Aufhören den Rauchstopp erleichtern können.