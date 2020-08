Auszeichnung der Ärztekammer für Reportage in der «Medical Tribune»

WIEN – „Die Stadt, in der man nicht krank sein sollte“ brachte Hans-Jörg Bruckberger den Pressepreis der Österreichischen Ärztekammer für „besondere publizistische Leistungen im Interesse des Gesundheitswesens”. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Marija Barisic für ihren Beitrag im Magazin „Datum“. (Medical Tribune 29-35/20)

Mit dem Pressepreis zeichnet die ÖÄK jährlich sorgfältig recherchierte und ausgewogen aufbereitete publizistische Arbeiten aus. Die heurigen Preise wurden Marija Barisic und Hans-Jörg Bruckberger (Bild rechts) verliehen. Sowohl Medizin als auch Journalismus steckten in einer Zeit des Umbruchs, angetrieben durch die Digitalisierung, sagte ÖÄK-Präsident Prof. Dr. Thomas Szekeres in seiner Laudatio. Als Kompass könne in stürmischen Zeiten der Anspruch an die eigene Qualität gelten: „Schlussendlich ist es die Qualität, die uns definiert, die uns langfristig den größten Nutzen bringt und auf die wir stolz sein können.